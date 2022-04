FVM-Liga: FC Hennef 05 am Strangheidgesweg : Aufstiegskandidat zu Gast in Alfter

Mit dem Aufstiegskandidaten FC Hennef 05 bekommen es Volkan Kartal (links) und der VfL Alfter am Montag zu tun. Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Region Schwere Aufgabe für den Fußball-Mittelrheinligisten VfL Alfter: Zu Gast am Strangheidgesweg ist am Ostermontag der Tabellenzweite FC Hennef 05. Der FC BW Friesdorf will bereits am Samstag beim Schlusslicht SpVg Wesseling-Urfeld drei Punkte einfahren, Siegburg 04 tritt am Montag gegen den SV Bergisch Gladbach an.