Starkick im Telekom Dome Fußball, Promis und Wohltätigkeit

DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich fordert wild gestikulierend den Videobeweis in Richtung der Kommentatoren Wolff Christoph-Fuss und Thomas Helmer, während Sekunden später Giovane Elber den Ball wegen eines beherzten Einsatzes von Pietro Lombardi nicht ins Tor gespitzelt bekommt. Beim Telekom Star-Kick geben sich im Telekom Dome die Fußballstars von damals und Influencer von heute die Klinke in die Hand. Einzig das magentafarbene Logo im Mittelkreis erinnert an die Heimstätte der Telekom Baskets Bonn. Das quietschende Parkett ist einem sattgrünen Kunstrasen gewichen, auf dem es in den 15-minütigen Partien heiß hergeht.