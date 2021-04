Amateurfußball : Fußball-Saison vor der Annulierung

Bonn Die Annulierung der Saison 20/21 im Fußballverband Mittelrhein ist wohl unausweichlich. Wie der GA berichtete, wird eine Durchführung der „einfachen Runde“ immer schwieriger.

Dass dem Fußballverband Mittelrhein (FVM) die Zeit davon rennt, ist kein Geheimnis. Bis zum 30. Juni wollte der Verband eine einfache Runde gespielt haben. Wie der GA berichtete, gerät dieser Zeitplan aber in arge Nöte. Denn bis mindestens bis zum 26. April ist aufgrund der Corona-Lage an Mannschaftssport nicht zu denken, mit einer mindestens 14-tägigen Vorbereitungszeit könnte der Spielbetrieb erst Mitte Mai wieder aufgenommen werden. Dann blieben den Vereinen maximal sieben Wochen, um den Spielbetrieb über die Bühne zu bringen. Für manche Clubs stünden sogar noch 12, 13 Begegnungen auf dem Plan. Eine Durchführung im Amateursport ist eher unwahrscheinlich.

Auf Anfrage teilte der FVM dem GA am Freitag mit, dass es „zum weiteren Umgang mit der Saison eine Vielzahl von spieltechnischen und rechtlichen Fragen zu klären gibt. Der FVM ist dazu auf allen Ebenen in einem intensiven Austausch.“ Nach Informationen des General-Anzeigers hat es am Samstag Gespräche mit den Kreisen über das weitere Vorgehen der Spielzeit gegeben. Für Montag hat der Verband nun eine Pressekonferenz aberaumt, auf der er über den weiteren Saisonverlauf informieren will. Zuvor hatte auch der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen, neben dem FVM und dem Fußballverband Niederrhein der dritte Verband des Westdeutschen Fußballverbandes, eine Pressekonferenz angekündigt. Voraussichtlich werden alle drei Verbände an einem Strang ziehen und die Öffentlichkeit informieren. Alles andere als die Verkündung einer Annullierung wäre eine große Überraschung.