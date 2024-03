EM-Quartiere Fußballverbände entscheiden sich gegen Bonn und Hennef

EM Base Camps

Gruppe A: Deutschland in Herzogenaurach, Schottland in Garmisch-Partenkirchen, Ungarn in Weiler bei Lindau (Bayern), Schweiz in Stuttgart.

Gruppe B: Spanien in Donaueschingen (Baden-Württemberg), Kroatien in Neuruppin (Brandenburg), Albanien in Kamen, Italien in Iserlohn.

Gruppe C: Slowenien in Wuppertal, Dänemark in Freudenstadt (Baden-Württemberg), Serbien in Augsburg, England in Blankenhain (Thüringen).

Gruppe D: Playoff-Team, Niederlande in Wolfsburg, Österreich in Berlin, Frankreich in Paderborn.

Gruppe E: Belgien in Ludwigsburg (Baden-Württemberg), Slowakei in Mainz, Rumänien in Würzburg, Playoff-Team.

Gruppe F: Türkei in Barsinghausen (Niedersachsen), Playoff-Team, Portugal in Marienfeld (NRW), Tschechien in Hamburg.