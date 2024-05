Nach einem Jahr Abstinenz FV Bad Honnef steigt in die Landesliga auf

Der FV Bad Honnef führt die Bezirksliga nun mit acht Punkten Vorsprung uneinholbar an. Durch den Patzer des direkten Verfolgers SV Wachtberg – 2:3 Niederlage gegen den VFR Hangelar – hätte die Krayer-Elf am Sonntag sogar verlieren können. In der vergangenen Woche hatte Bad Honnef ein bereits verloren geglaubtes Spiel noch zu den eigenen Gunsten gedreht. Der FC Niederkassel führte nach der regulären Spielzeit mit 3:2 gegen den Tabellenführer, bevor Fritz Spürkel in der 92. und David Mitkas in der 97. Minute die Begegnung noch vollständig drehten. „Wenn es läuft, gewinnt man auch solche Spiele“, schildert Krayer. „Diese Partie war sicherlich die Entscheidung in der Liga. Am Sonntag folgte lediglich die Kür.“