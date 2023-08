Hennef bezwingt Aufsteiger FV Endenich geht erneut unter

FC Hennef - FV Endenich 4:0 (2:0): Gästetrainer Dennis Ochs war nach der zweiten herben Niederlage im zweiten Ligaspiel restlos bedient. „Mit so einer Leistung steigen wir ab. Einige meiner Spieler rufen einfach ihre Qualitäten nicht ab“, zürnte er. In der Tat ist der Liganeuling noch längst nicht in der Klasse angekommen. Vor allem das Defensivverhalten der Ochs-Elf ist derzeit nicht ligatauglich. Fast schon stümperhaft begünstigte die Abwehr, die vor allem in der Anfangsphase fahrlässig agierte, die beiden ersten Gegentreffer. Nachdem Maxim Ngom bereits nach einer Minute einen riskanten Rückpass gespielt hatte, machte es Benedikt Palm nach zehn Minute nicht besser, als er Kai Schusters im eigenen Sechzehner ungeschickt abräumte. Der Gefoulte verwandelten selbst den fälligen Strafstoß sicher zur Hennefer Führung.