Siegburg bezwingt Königsdorf FV Endenich gelingt der Befreiungsschlag

FC Hennef - Frechen 20 0:2 (0:2): Trotz einer ansehnlichen Leistung stand die Mannschaft von Trainer Fatih Özyurt im letzten Heimspiel der Saison mit leeren Händen da. Die Gäste übten von Beginn an Druck aus und wurden mit einem frühen Treffer durch Kelana Mahessa belohnt (5.). Mahessa erzielte auch das 2:0 nach einer Freistoßhereingabe von Tobias Stecker per Kopf (36.). Die größte Möglichkeit zum Anschlusstreffer hatte vor dem Wechsel Kai Schusters, der an Gästekeeper Lukas Betz scheiterte. Die zweite Hälfte verlief ausgeglichen, Hennef bemühte sich jedoch vergeblich. Einzig Schusters Distanzschuss, den Betz per Fußabwehr entschärfte (65.), sorgte noch einmal für Gefahr.