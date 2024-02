Begnadigung nach Suspendierung Endenicher Kapitän verlässt die Baller League

Der Trainer des Siegburger SV ist hingegen zuversichtlich. „Entscheidend ist, dass wir erfolgreich ins neue Spieljahr gestartet sind“, meinte Alexander Otto nach dem mühsamen 1:0-Heimerfolg gegen den FV Endenich. Doch trotz des achten Meisterschaftsspieles ohne Niederlage (7 Siege / 1 Remis) gab es einiges, was ihm nicht gefiel: „Wichtig ist mir natürlich, dass wir uns eine Vielzahl von hochkarätigen Tormöglichkeiten erarbeiten, aber wir müssen diese einfach besser nutzen“, fordert Otto mehr Effizienz. Wohlwissend, dass in den kommenden Wochen starke Gegner auf seine Elf zukommen. „Die Begegnung in Bergisch Gladbach und anschließend gegen Tabellenführer Frechen 20 werden echte Standortbestimmungen für uns sein. In diesen Spielen werden wir mit Sicherheit weniger Torchancen bekommen“, sagt der Coach. Schon in Bergisch Gladbach (Anstoß, 15 Uhr) dürften die Trauben hoch hängen, zumal das Team von Trainer Mike Wunderlich nach der enttäuschenden 0:3 - Pleite in Vichttal am vergangenen Spieltag auf Wiedergutmachung aus ist.