Nach Amraoui-Aus FV Endenich sucht neuen sportlichen Leiter

Die Kaderplanung wäre wesentlich einfacher, wenn die Klassenzugehörigkeit möglichst schnell geklärt wäre. Durch den 4:2-Heimerfolg gegen Porz ist der FVE dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher gekommen, da zeitgleich die Konkurrenten Germania Teveren und Union Schafhausen ihre Spiele verloren. An diesen Erfolg wollen die Mannen von Interimstrainer Hanis Langen am Sonntag im Auswärtsspiel bei Borussia Freialdenhoven (Anstoß 15 Uhr) anknüpfen. Dass der Klassenerhalt in Endenich überhaupt noch ein Thema ist, „verdankt“ man auch den Borussen, die in der kommenden Saison in der Kreisliga A einen Neuanfang wagen. Nach dem vorzeitigen Rückzug von Glesch-Paffendorf in der Winterpause wird Freialdenhoven nun auch offiziell vom FVM-Verband als zweiter Absteiger geführt. Die Konstellation vor dem Gastspiel des FVE beim Liga-Dinosaurier ist einfach: Gewinnt die Langen-Elf und verliert gleichzeitig Teveren beim Siegburger SV, wäre der Klassenerhalt der Bonner perfekt. Doch die Borussen wollen sich, wie die letzten Ergebnisse zeigen, anständig aus der MRL-Liga verabschieden und werden sicherlich keine Geschenke verteilen.