FV Endenich FV Endenich tritt beim starken Tabellendritten Teutonia Weiden

Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort: Irgendwie erwischt der FV Endenich derzeit den nächsten Gegner immer dann, wenn dieser seine anfänglichen Formschwächen abgelegt und ins Rollen gekommen ist. Das galt vor allem für die Partie am vergangenen Sonntag gegen den FC Wegberg-Beeck, die bekanntlich mit 2:6 verloren ging. Nun muss die Elf von Trainer Ali Meybodi am Sonntag beim aktuell Tabellendritten Teutonia Weiden antreten. Der Aufsteiger gewann seine letzten drei Partien – zuletzt mit 3:0 in Siegburg. „Weiden ist richtig gut drauf. Wir dagegen müssen uns berappeln“, sagt Meybodi. Rund 45 Minuten hatten sich Trainer und Mannschaft vom dem Training am Dienstag über die letzten beiden Spiele ausgetauscht. „Das, was noch vor drei Wochen gut war, ist ja nicht plötzlich und unwiderruflich verschwunden“, sagt der FVE-Coach. „Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen und Zweikämpfe gewinnen.“ Für die schwere Aufgabe in Weiden kann der Endenicher Trainer zumindest wieder auf zuletzt arg vermisste Akteure zurückgreifen. So haben Marcel Dawidowski und Selcuk Kaban ihre Rotsperren aus dem Pokalspiel beim Bonner SC mittlerweile abgesessen. Ergün Yildiz und Hannes Viehweger sind wieder ins Training eingestiegen.