Mittelrheinliga FV Endenich verliert Nachholspiel

Der FV Endenich hat die Chance verpasst, sich durch das Nachholspiel beim VfL Vichttal etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Die Mannschaft von Trainer Marek Dabrowski musste sich bei den Vichttalern mit 0:2 geschlagen geben. Insgesamt wurden am Osterwochenende vier Nachholspiele ausgetragen; allesamt mit im Abstiegskampf beteiligten Mannschaften. Der Endenicher Konkurrent Germania Teveren heimste schon am Gründonnerstag beim 1:1-Remis gegen Borussia Freialdenhoven einen Zähler ein, verlor allerdings am Ostermontag mit 0:3 gegen Frechen 20.