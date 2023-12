Mittelrheinliga FV Endenich will sich für herbe Heimpleite revanchieren

Nichtsdestotrotz sind die Planungen für Nachverpflichtungen schon weit fortgeschritten. „Derzeit haben wir ein Pool von zehn Gastspielern bei uns. Wir müssen uns verstärken, um die Klasse zu halten und den Konkurrenzkampf einzuheizen“, begründet Dabrowski. Darunter befinden sich zwei Japaner sowie einige Akteure aus den oberen Regalen. Finalisiert sollen die Transfers in der kommenden Woche. „Anfang Januar steigen wir dann wieder in die Vorbereitung ein“, so der FVE-Coach.