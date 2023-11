Fußball-Mittelrheinpokal FV Endenichs großer Kampf wird nicht belohnt

FV Endenich - SC Fortuna Köln 0:3: „Für unseren Verein war es das Spiel des Jahrhunderts. Der Platz war pickepackevoll und es herrschte eine Wahnsinnsstimmung. So etwas in Endenich zu erleben, war Gänsehaut pur“, sagte Sammy Amraoui, der sportliche Leiter der Endenicher. Rund 1200 Zuschauer, darunter etwa 200 Südstadtkölner sorgten für eine friedliche und stimmungsvolle Atmosphäre auf den Rängen. Der Mittelrheinligist ließ sich mitreißen und bot dem Regionalligazweiten lange Zeit Paroli. „Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir in Führung gegangen wären“, meinte Amraoui angesichts der großen Endenicher Möglichkeiten in der Anfangsphase. Zunächst streifte ein Schuss von Ertugrul Ünal nur Zentimeter am Kölner Gehäuse vorbei (8.), dann bewahrte SC-Torwart André Weis den Favoriten nach einem Schlenzer von Maximo Valente mit einer Glanzparade vor einem Rückstand (10.). In der Folge übernahmen die Kölner die Spielführung. Maik Kegel brachte die Elf von Coach Markus von Ahlen in Führung (21.). Doch zu mehr reichte es in Hälfte eins nicht.