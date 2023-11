Fußball-Mittelrheinliga Mittendrin statt nur dabei: Siegburg, Hennef und Endenich im Abstiegskampf

Vor zehn Tagen spielte der FV Endenich gegen den SC Fortuna Köln vor mehr als 1000 Zuschauern an der Röckumstraße; an diesem Sonntag (14.45 Uhr) werden, obwohl Spielort und der Name des Gegners gleich sind, wesentlich weniger Kiebitze zugegen sein. Denn nicht der Regionalligist ist zu Gast, sondern dessen U23, sprich die zweite Mannschaft der Kölner Südstädter. Was die Sache für den Aufsteiger allerdings keineswegs einfacher macht.