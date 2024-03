Fußball-Mittelrheinliga: Endenich und Hennef müssen auswärts ran Ehrgeizig und selbstbewusst

Der FV Endenich ist das Team, das im Verlauf dieser Spielzeit die wohl größte Wandlung genommen hat: vom Punktelieferanten zu einem ernst zu nehmenden Gegner, dessen Stärken mannschaftliche Geschlossenheit und Kampfgeist sind. Am vergangenen Spieltag schaffte es der Klassenneuling, die Abstiegsplätze zu verlassen. Ein Blick auf die Ergebnisse der letzten drei Begegnungen bestätigt den Aufwärtstrend: In der Hinrunde setzte es gegen Tabellenführer Hohkeppel, den Vierten Bergisch Gladbach und den Achten Königsdorf drei Niederlagen. In der Rückrunde holten die Bonner gegen eben diese Gegner stolze vier Zähler.