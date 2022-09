FVM-Liga: Siegburg 04 tritt an der Margaretenstraße an : Im Derby sinnt Friesdorf auf Wiedergutmachung

Rehabilitieren wollen sich Benedict Diana (r.) und der FC BW Friesdorf im Derby gegen Siegburg. Foto: Wolfgang Henry

BONN/RHEIN-SIEG-KREIS Wiedergutmachung für die Vorwochenschlappe betreiben will Fußball-Mittelrheinligist FC Blau-Weiß Friesdorf, der am Sonntag um 15.30 Uhr an der Margaretenstraße den Siegburger SV 04 zum Derby empfängt. Der FC Hennef 05 erwartet um 15 Uhr den FC Pesch.