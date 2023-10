Fußball-Mittelrheinliga FV Endenich auf dem Vormarsch: 3:1 gegen Glesch-Paffendorf

FV Endenich - BCV Glesch-Paffendorf 3:1 (1:0): Mann des Tages beim FVE war Leonardo Dos Santos Figueira, der zwei Treffer und einen Assist zum Heimerfolg besteuerte. Die Endenicher kamen gut in die Partie und zogen in der 16. Minute in Front. Fabio Dias netzte auf Vorarbeit von Dos Santos ein. FVE-Keeper Malte Eisberg verhinderte kurz darauf den Ausgleich, als er in einer 1:1-Situation die Oberhand behielt. In der Folge allerdings verpasste es die Elf von Trainer Marek Dabrowski, die Führung auszubauen. Nach der Pause übernahm Glesch die Spielgestaltung. Folgerichtig fiel durch Farid Bacevac der Ausgleich (71.). Dabrowski reagierte und brachte frische Kräfte. Dies machte sich bemerkbar. So gelang Dos Santos im Nachsetzen die erneute Führung (82.). Danach ließ Endenich nichts mehr anbrennen, zumal ein Gästeakteur des Platzes verwiesen wurde (86.). Dos Santos krönte in der Nachspielzeit seine Leistung mit einem Traumtor aus 40 Metern (90.+4).