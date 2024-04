Fußball-Mittelrheinliga Für den FV Endenich gibt’s nur noch Endspiele

„Wir wissen, was uns dort erwartet: eine starke Mannschaft mit Powerfußball“, sagt Özyurt. Der Hennefer Coach ist aber selbstbewusst genug, um auch in Vichttal etwas mitnehmen zu wollen. „Ich habe nicht die Absicht, die lange Rückfahrt mit einem grimmigen Gesicht anzutreten“, erklärt Özyurt, der das Ziel, Platz sechs zu erreichen, nicht aus den Augen verloren hat. „Wir müssen dafür funktionieren, und alle Rädchen müssen ineinandergreifen.“ Zumindest beim 3:0-Erfolg in einem Testspiel gegen den Landesliga-Primus FC Pesch (Tore: Ole Lichter, Celal Kanli, Volkan Ballicalioglu) zeigte sein Team, dass es in der Lage ist, bessere Leistungen abzurufen.