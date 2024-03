Fußball-Mittelrheinliga Schwarzer Sonntag für die Vereine aus der Region

FV Endenich - Germania Teveren 3:4 (0:2): Herber Rückschlag für das Team von Trainer Marek Dabrowski im Kampf um den Klassenerhalt: Durch die Niederlage schmolz der Vorsprung auf Teveren auf einen Punkt zusammen. Die Gäste stellten zwar nicht die bessere Mannschaft, doch sie waren in der Chancenverwertung konsequenter. „Was nützen Ballbesitz und viele Tormöglichkeiten, wenn zu wenig herauskommt? Am Ende zählt das Ergebnis“, sagte ein enttäuschter FVE-Coach. Seine Elf hätte durchaus in Führung gehen können. Doch Jakub Merlan-Jarecki und Maximo Valente ließen ihre Chancen ungenutzt. Im Gegenzug trafen die Gäste mit ihren ersten beiden Abschlüssen (25./37.).