Fußball-Mittelrheinliga: Endenich siegt, Hennef verliert Dabrowskis erfolgreiche Heimpremiere

FV Endenich - Union Schafhausen 2:0 (1:0): „Wir haben unser Ziel erreicht, ohne Gegentreffer zu bleiben und mindestens einen Treffer zu erzielen“, zog FVE-Trainer Dabrowski ein positives Fazit. Dass Abdellah Laouamera in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand erzielte, war nur das Tüpfelchen auf dem i. Im ersten Abschnitt riss die Dabrowski-Elf die Spielkontrolle an sich, hatte mehr Ballbesitz und auch die besseren Abschlussmöglichkeiten. Den „Dosenöffner“ zum Erfolg lieferte Ertugrul Ünal, als er sich ein Herz fasste und aus der Distanz sehenswert zum 1:0 traf (23.). In der Folgezeit hatten Leonardo Dos Santos, der im gegnerischen Torsteher seinen Meister fand (33.), und Emirhan Özen gute Chancen, den Vorsprung auszubauen.