Fußball-Mittelrheinliga FV Endenich sortiert sieben Spieler aus

Die Erleichterung beim FC Hennef 05 nach dem 4:0-Vorwochensieg gegen Endenich war in dieser Woche deutlich spürbar. In den beiden bislang absolvierten Partien brachte der neu zusammengestellte Kader die Kritiker zum Schweigen; das Team überzeugte durch Leidenschaft, Kampf und spielerische Elemente. „Wir entwickeln uns stetig weiter“, konstatiert FCH-Trainer Fatih Özyurt. Daher erstarrt er vor dem Match gegen Hohkeppel auch nicht in Ehrfurcht, obwohl der Gegner neben dem Bonner SC wohl der Topfavorit auf dem Regionalliga-Aufstieg ist.