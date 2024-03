Fußball-Mittelrheinliga: Siegburg gewinnt Endenich verlässt die Abstiegsränge

Siegburger SV 04 - Union Schafhausen 4:1 (1:0): Die Hausherren wurden erst in Hälfte zwei ihrer Favoritenrolle gerecht. „Bis dahin war es kein gutes Spiel von uns. Wir haben die letzte Konsequenz vermissen lassen“, sagte SSV-Coach Alexander Otto. Sam Kisekka (18.), Joran Sobiech (23.) sowie Ju-Yong Jo (32.) scheiterten am gut aufgelegten Gästekeeper Niklas Giesen. So mussten sich die Kreisstädter mit einer 1:0-Pausenführung begnügen, für die Ibrahim Hajri mit einem 20-Meter-Schuss in den Winkel verantwortlich zeichnete (42.).