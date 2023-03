Fußball-Mittelrheinliga: SSV 04 gewinnt, Friesdorf verliert Mai lässt Siegburg 04 jubeln

BCV Glesch-Paffendorf - Siegburger SV 04 1:2 (0:0): Die Kreisstädter zeigten sich gut erholt von den jüngsten Rückschlägen. 04-Chefcoach Alexander Voigt veränderte seine Startelf gegenüber der Vorwochenniederlage gegen Fortuna Köln II auf vier Positionen. Siegburg begann mutig und druckvoll gegen den Ball. Die Gastgeber konnten sich in der Anfangsviertelstunde nur schwerlich befreien, kamen allerdings in der 19. Minute zur ersten Chance. Die Partie entwickelte sich in der Folge zu einer Begegnung auf Augenhöhe. Auch nach dem Wechsel hatte die Voigt-Elf den besseren Start. Mehr und mehr rückte BCV-Keeper Philipp Hermann in den Blickpunkt. Gegen den platzierten Rückraumschuss von Keita Kinoshita (57.) war er allerdings machtlos. Begünstigt durch eine Unachtsamkeit in der SSV-Abwehr, köpfte Marcus Weber nur zehn Minuten darauf den Ausgleich. Als sich die Teams immer mehr mit der Punkteteilung arrangierten, schlug der kurz zuvor eingewechselte Christopher Mai in der ersten Minute der Nachspielzeit zu und ließ den Siegburger Tross jubeln.