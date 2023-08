Fußball-Mittelrheinliga: Aufsteiger holt erste Punkte Beckly Gwe Fontem lässt Endenich jubeln

BONN/RHEIN-SIEG-KREIS · Beckly Gwe Fontem hat sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher des Fußball-Mittelrheinligisten FV Endenich gesichert. In der 27. Spielminute erzielte der 24-Jährige den Siegtreffer des Aufsteigers gegen den Siegburger SV 04, der gleichbedeutend mit dem ersten Sieg des FVE in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse war. Der FC Hennef 05 hingegen musste bei der 0:5-Heimniederlage gegen Eintracht Hohkeppel den ersten herben Nackenschlag der noch jungen Spielzeit hinnehmen.

27.08.2023, 21:00 Uhr

Das Nachsehen hatten Kaito Asano (links) und der Siegburger SV 04 gegen Milen Manchevs FV Endenich. Foto: Wolfgang Henry

Von Ludovic Bürling