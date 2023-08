Der Meister als Lehrling FC Hennef 05 empfängt den FV Endenich

Verzichten musste die Defensivabteilung indes nicht nur in Bonn auf Aaron Andreasson. Der Innenverteidiger erlitt im Kreispokalspiel gegen den Siegburger SV 04 einen Muskelfaserriss und fällt möglicherweise zwei Monate aus. „Er hatte sich gerade erst wieder richtig eingespielt und war als wichtige Stütze mit seiner Erfahrung fest eingeplant. Jetzt müssen wir ihn wieder aufbauen“, sagt Özyurt über seinen Leistungsträger, der bereits in der Vorsaison verletzungsbedingt erst in der Endphase zum Einsatz kam.