Das Aufstiegs-Endspiel ist perfekt Fußball-Mittelrheinligist FC Hennef fertigt Königsdorf ab

Bilal El Morabiti war es, der den ersten Annäherungsversuch ans Königsdorfer Gehäuse startete (9.). In der Folge begann die Zeit von Flügelstürmer Masahiro Fujiwara, der im weiteren Verlauf der Partie zum Spieler des Tages werden sollte. Zunächst brachte der Japaner seine Mannschaft in der 16. Minute in Führung, als er mit einem harten und präzisen Schuss Gästekeeper Dylan Vogel keine Abwehrchance ließ. Mittelstürmer Robin Schmidt, der immer wieder in der Spitze die Bälle festhielt, war am ersten wie auch am zweiten Treffer als Vorlagengeber beteiligt. Über Jannik Stoffels, Fujiwara und eben Schmidt gelangte das Spielgerät zu Tristan Arndt, der zum 2:0 traf (19.). Ein Doppelschlag, der Hennef noch mehr Auftrieb gab.