FVM-Liga: Ex-Profi Alexander Voigt gibt Pflichtspieldebüt als Trainer beim Siegburger SV 04 : FC Hennef will gegen Hohkeppel die Tabellenführung festigen

Pflichtspieldebüt als Trainer des Siegburger SV: Alexander Voigt. Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Rolf Vennenbernd

BONN/RHEIN-SIEG-KREIS Nach der Winterpause nimmt auch die Fußball-Mittelrheinliga den Spielbetrieb an diesem Wochenende wieder auf. Dabei gehen die Teilnehmer aus der Region mit unterschiedlichen Zielsetzungen in die Rückrunde. Während der FC Hennef die Tabellenführung verteidigen will, streben der Siegburger SV 04 und der FC BW Friesdorf den Klassenerhalt an.

Von Ludovic Bürling

Am letzten Spieltag des vergangenen Jahres erklomm der FC Hennef 05 Platz eins – erstmals in der Saison. Als Bürde für die Rückserie sehen die Rot-Weißen die Tabellenführung nicht an. „Wir sind ganz ruhig und gelassen“, sagt der Sportliche Leiter Dirk Hager. „Der Druck des Aufstiegs liegt beim Bonner SC. Auch Beeck, Hohkeppel und Vichttal sind noch im Rennen. Wir werden am Ende sicher vorn mitspielen. Ob es letztlich reicht, werden wir sehen.“ Bereits am Sonntag könnte Klarheit herrschen, ob Eintracht Hohkeppel tatsächlich noch ein Wort mitsprechen kann, wenn die Elf aus dem Oberbergischen im Hennefer Anton Klein Sportpark gastiert (Anstoß 15 Uhr). Wie viel Qualität die Eintracht auf den Platz bringen kann, erfuhr jüngst der Bonner SC, der nach einem 3:4 aus dem FVM-Pokal ausschied.

Bedauerlich ist aus Hennefer Sicht der Ausfall von Aron Andreasson, der als letzter Winterneuzugang die Abwehr verstärken sollte. Der 22-jährige Innenverteidiger, der beim FCH ausgebildet wurde und zuletzt beim VfL Lübeck spielte, zog sich im Test gegen Porz (3:0) einen Muskelbündelriss zu. Auch Yannick Stoffels fällt aus. Ansonsten kann FCH-Coach Sascha Glatzel aus dem Vollen schöpfen.

Am anderen Ende der Tabelle kämpft der FC BW Friesdorf um den Klassenerhalt. „Es wird ein langer Abnutzungskampf werden“, erwartet Trainer Thomas Huhn einen Marathonlauf bis zum Ende der Spielzeit. Huhn hat gemeinsam mit seinem Trainer Sawwas Panagiotidis die Mannschaft neu formiert. „Wir haben in der Vorbereitung die Defizite der Hinrunde auszumerzen versucht“, betont Huhn vor dem richtungweisenden Match beim SC Fortuna Köln II am Sonntag (15.30 Uhr). Die Kölner sind mit sechs Zählern Vorsprung auf Friesdorf durchaus in Reichweite.

Im Winter haben sich die Blau-Weißen verstärkt. Milen Manchev vom Rheinlandligisten TuS Mayen soll die Abwehr stabilisieren, Fabian Djemail vom Liga-Rivalen FC Hürth im Mittelfeld die Fäden ziehen. Der bekannteste Neue aber ist Mohamed Dahas. Der Torjäger spielte in der Hinrunde in Hohkeppel, wo er in 15 Spielen drei Tore erzielte. Zuvor war Dahas beim FC Hennef aktiv, bei dem er in der Saison 2021/22 18-mal einnetzte.