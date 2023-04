Fußball-Mittelrheinliga: Hennef in Vichttal, Friesdorf gegen Wegberg Siegburgs Trainer Voigt setzt auf Zugang aus Japan

Ganz anders die derzeitige Position des Traditionsvereins Siegburger SV 04: Trotz des Trainerwechsels und Kaderumbruchs in der Winterpause weist der SSV sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer auf. Die Elf von Trainer Alexander Voigt holte in der Rückrunde bisher nur fünf von 18 möglichen Zählern und steht im Heimspiel gegen den TuS BW Königsdorf (Sonntag, 15.30 Uhr/Walter-Mundorf-Stadion) unter gewaltigem Druck. Das Restprogramm hat es in sich: Die Kreisstädter treffen ab jetzt nur noch auf Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Der Sportliche Leiter Oliver Bonato weigert sich indes, in die Abschiedsgesänge einzustimmen: „Für mich ist das ein No-Go. Solange rechnerisch alles möglich ist, werden wir um den Klassenerhalt kämpfen. Ich glaube weiter an die Mannschaft.“ Die Trainingsleistungen seien gut, nur das Spielglück fehle. „Aber gegen Königsdorf müssen wir einen Dreier einfahren“, nimmt Bonato die Kicker in die Pflicht.