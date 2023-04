Fußball-Mittelrheinliga FC Hennef ist wieder an der Spitze

„Wir haben über die gesamten 90 Minuten so gut wie keine Torchance des Gegners zugelassen und allein deshalb verdient gewonnen“, sagte ein zufriedener FC-Trainer Thomas Huhn. Aber nicht nur die Deckung wusste zu gefallen. Nachdem in Halbzeit eins Ibish Ibishi und Merschad Kardan noch gute Gelegenheiten für die Gäste ausgelassen hatten, schnürte Samir Akremi in der 53. und 64. Minute einen Doppelpack. „Danach gingen die Köpfe der Königsdorfer nach unten“, berichtete Huhn. Nach präziser Vorarbeit von Mohamed Dahas erzielte Fabian Djemail in der 72. Minute das 3:0 für die Gäste.