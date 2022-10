Fußball-Mittelrheinliga: Siegburg gegen Hürth, Hennef in Glesch-Paffendorf : Todate steht wieder im Kader des FC Hennef 05

Fußball-Mittelrheinliga: Siegburg gegen Hürth, Hennef in Glesch-Paffendorf

In den Kader des FC Hennef 05 kehrt der Japaner Kanata Todate (links) zurück. Foto: Wolfgang Henry

RHEIN-SIEG-KREIS Fußball-Mittelrheinligist FC Hennef 05 muss sich am Wochenende beim BCV Glesch-Paffendorf beweisen. Siegburg 04 empfängt den FC Hürth im Walter-Mundorf-Stadion.

„In dieser Saison ist keine Begegnung ein Selbstläufer. Schon gar nicht auswärts“, warnt Dirk Hager, der Sportliche Leiter des FC Hennef 05 , vor der Partie seines Clubs beim BCV Glesch-Paffendorf, die an diesem Sonntag (15 Uhr) auf dem Programm des zehnten Spieltages der Fußball-Mittelrheinliga steht.

Die Hennefer befinden sich trotz dreier Niederlagen immer noch in Schlagdistanz zum Tabellenführer FC Wegberg-Beeck. Das zeugt von der Ausgeglichenheit der Liga, aber auch davon, dass keine Mannschaft eine uneingeschränkte Dominanz ausstrahlt. „Die erwarteten Top-Five-Teams finden sich an der Spitze, doch gibt es – zumindest bisher – keine überragende Elf wie in der Vorsaison mit dem FC Düren“, sagt Hager. Das wiederum führt dazu, dass auch ein Rückschlag nicht gleichbedeutend damit ist, sofort abgehängt zu werden. Gerade wenn sich eine Mannschaft wie der FCH nach einer 3:4-Heimniederlage gegen Vichttal nur drei Tage später mit einem 3:0-Erfolg gegen die mit regionalligaerfahrenen Akteuren gespickte Zweitvertretung des SC Fortuna Köln eindrucksvoll zurückmeldet.