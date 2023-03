Fußball-Mittelrheinliga: Primus Hennef nur 1:1 gegen Hohkeppel : Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit

BONN/RHEIN-SIEG-KREIS Der Rückrundenauftakt der Fußball-Mittelrheinliga hätte für den FC Hennef 05 ärgerlicher nicht sein können. Denn die Elf von Trainer Sascha Glatzel sah im Heimspiel gegen den SV Eintracht Hohkeppel bis zur dramatischen und von Tumulten überschatteten Schlussphase wie der sichere Sieger aus. Am Ende mussten sich die Hausherren nach einer zehnminütigen Nachspielzeit jedoch mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

„Ärgerlich, zumal der Schiedsrichterassistent vor Michels Vergehen meiner Meinung nach eine Abseitsposition anzeigte“, zürnte Dirk Hager, der Sportliche Leiter der Hausherren. Das Remis war aber nicht nur ärgerlich, sondern vor allem unnötig. Denn die Hennefer knüpften leistungsmäßig dort an, wo sie am Ende der Hinrunde aufgehört hatten. Mit schnellem Spiel nach vorn, konsequent in der Defensive und äußerst diszipliniert setzte die Glatzel-Elf den Gast von Beginn an unter Druck.