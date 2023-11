Fußball-Mittelrheinliga Versöhnlicher Hinrundenabschluss für die Teams von der Sieg

Gegen die Borussen zeigte der FCH, dass die Mannschaft funktioniert, auch wenn der Sieg erneut auf der Kippe stand. Dies hatten sich die Hennefer allerdings selbst zuzuschreiben, nachdem sie eine Vielzahl von Tormöglichkeiten nicht nutzten. So musste der FCH mit einem Rückstand in die Kabine gehen, nachdem Sahin Biniazz die Weisheit untermauerte, dass ein Stürmer im eigenen Strafraum selten gewinnbringend ist. Er foulte Tayfun Pektürk und der verwandelte den fälligen Strafstoß selbstsicher (42.). Nach Wiederanpfiff verpasste Kai Schusters um eine Fuß-Länge den Ausgleich (46.). In der 68. Minute belohnten sich die Hausherren dann für ihr Anrennen: Schuster bediente den mitgelaufenen Benny Boboy maßgerecht zum 1:1. In der 77. Minute beging der Borusse Alexander Hürtgen im eigenen Sechzehner ein Handspiel. Kai Schusters blieb eiskalt und verwandelte den Strafstoß zum Siegtreffer. „Es war aufgrund des Chancenverhältnisses ein hochverdienter Sieg“, so das Schlusswort von Fatih Özyurt. „Jetzt können wir uns in Ruhe auf die nächste Aufgabe vorbereiten“. Und die hat es in sich, denn in zwei Wochen gastiert der Bonner SC mit dem ehemaligen Hennefer Meistercoach, Sascha Glatzel, im Anton Klein Sportpark.