FVM-Liga Hennef nimmt auch die Hürde Vichttal

Die Hausherren verbuchten in der Anfangsphase zwei gute Chancen, in Führung gingen jedoch die Gäste durch Tarik Handzic (27.). Beqir Vatovci glich in der 37. Minute aus, ehe Marc Kleefisch Beeck erneut in Front brachte (39.). Mit dem Pausenpfiff traf Mohamed Dahas zum 2:2. Nach dem Wechsel hatten beide Teams Gelegenheiten, das Spiel für sich zu entscheiden.