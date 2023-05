Fußballverband Mittelrhein-Liga Wegberg und Hennef Kopf an Kopf

Von Beginn an kontrollierten die Hennefer die Partie und drängten auf eine schnelle Vorentscheidung. Nach einer Hereingabe von Tristan Arndt nutzte Routinier Robin Schmidt die Gunst der Stunde und erzielte den Führungstreffer (20.). Hennef drängte auch in der Folgezeit. Nach einem Distanzschuss von Arndt reagierte Masahiro Fujiwara am schnellsten und traf im Nachsetzen zum 2:0 (31.). Die Elf von Trainer Sascha Glatzel musste in Hälfte eins nur einmal durchatmen, als die Borussia einen Aluminiumtreffer verzeichnete (38.).