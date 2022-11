Fußball-Mittelrheinliga : Siegburg 04 droht ein Abstiegsrang

Mittelrheinliga : Bonner SC verliert nach Heimniederlage Anschluss an die Spitze Der Bonner SC hat mit der ersten Heimniederlage der Saison vorerst den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Während der FC Wegberg-Beeck am Mittwochabend sein Spiel in Hürth mit 4:0 gewann, verlor die Mannschaft von Cheftrainer gegen den TuS BW Königsdorf mit 0:2.