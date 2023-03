FVM-Liga: Friesdorf ist im Walter-Mundorf-Stadion zu Gast Duell der Kellerkinder in Siegburg

Auch der Siegburger SV 04 und der FC Blau-Weiß Friesdorf, die am Sonntag im Walter-Mundorf-Stadion aufeinandertreffen (Anstoß: 15 Uhr), schauen nach Pesch, denn beide sind ebenfalls stark abstiegsgefährdet. In das „Sechs-Punkte-Spiel“ gehen die Siegburger mit dem Gefühl, doch noch gewinnen zu können. Schließlich mussten die Kreisstädter mehr als fünf Monate warten, ehe sich am vergangenen Sonntag in Glesch-Paffendorf (2:1) in letzter Minute der ersehnte Erfolg einstellte. „Das war eminent wichtig für uns“, zeigte sich der Sportliche Leiter Oliver Bonato erleichtert. Im Tiefparterre der Spielertraube befand sich Torschütze Christopher Mai. Ausgerechnet Mai, der eine lange Leidenszeit hinter sich gebracht hat. Zweifacher Schlüsselbeinbruch, Außenbandriss, die Liste seiner Verletzungen ist lang.