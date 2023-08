Fußball-Mittelrheinliga Trainer Lino Sanchez tritt beim Siegburger SV 04 zurück

Gerüchten zufolge könnten die Siegburger bei der Suche nach einem Nachfolger allerdings sehr schnell fündig werden – was in fataler Weise an die Konstellation Julian Nagelsmann/Thomas Tuchel beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München in der Vorsaison erinnert: Sascha Glatzel, der in der zurückliegenden Spielzeit mit dem FC Hennef 05 die Mittelrheinmeisterschaft gewann und als Wunschtrainer der Kreisstädter galt, soll sich bereits im Anflug befinden.