Fußball-Mittelrheinliga: Siegburg 04 unterliegt Hennef Eine unterirdische Vorstellung

FC Hürth - FV Endenich 0:2 (0:0): Lange sah es im Kellerduell nach einer Punkteteilung aus, doch FVE-Trainer Marek Dabrowski bewies mit der Einwechslung von Beckly Gwe Fontem den richtigen Riecher. „Wir haben in diesem Sechs-Punkte-Spiel den Jackpot geholt“, jubelte der Coach. Fontem benötigte gerade mal 13 Minuten, um seiner Joker-Rolle gerecht zu werden. In einer Phase, in der Hürth die größeren Spielanteile hatte, köpfte er auf feine Vorarbeit von Leonardo Dos Santos zum Führungstreffer ein (71.). Beide Protagonisten waren auch am entscheidenden 2:0 in der 82. Minute maßgeblich beteiligt. Diesmal mit vertauschten Rollen: Fontem legte für Dos Santos auf.