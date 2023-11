Fußball-Mittelrheinliga Siegburg will die Serie fortsetzen

Vor vier Wochen hätten wir so ein Spiel garantiert verloren“, sagte Alexander Otto nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den FC Hürth. Dass die drei Punkte dennoch in Siegburg blieben, hat Gründe. Und diese sind zweifelsohne stark mit der Person Otto in Verbindung zu bringen. Nicht zuletzt deswegen kann der Siegburger SV zuversichtlich sein an diesem Sonntag (Anstoß 15 Uhr) bei der SpVg. Porz etwas Zählbares aus dem letzten Hinrundenspiel der Fußball-Mittelrheinliga mitzunehmen.