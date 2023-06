FVM-Liga: Desaster des FC BW Friesdorf Siegburg 04 schafft den Klassenerhalt

Die Siegburger Bank reagierte auf die lethargische Spielweise der Mannschaft, wechselte zweimal aus und wählte eine andere taktische Ausrichtung. „Wir haben verstärkt mit langen Bällen agiert, um so in der gegnerischen Hälfte in die Zweikämpfe zu kommen“, erläuterte Dogan, der fortan seine Mannschaft spielbestimmend sah. Die Kreisstädter zeigten nun ein gänzlich anderes Gesicht. Der zur Pause eingewechselte Routinier André Klug war dabei der entscheidende Faktor. Klug schoss beide Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich (50./64.). Als Sam-Calvin Kisekka gar die Führung erzielte (68.), nahm das Ziel Klassenerhalt endgültig Gestalt an, zumal die Zwischenergebnisse auf den anderen Plätzen Siegburg in die Karten spielten. Den Schlusspunkt setzte Hendrik Strobl in der Nachspielzeit.