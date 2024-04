Fußball-Mittelrheinliga Siegburg 04 nimmt gegen Hennef erfolgreich Revanche für die Hinspielniederlage

FC Hennef 05 - Siegburger SV 04 1:3 (0:2): So richtig zufrieden war SSV-Trainer Alexander Otto nach dem erhofften Derbysieg dennoch nicht. „Ich habe der Mannschaft zu drei Punkten gratuliert. Wir waren in der ersten Hälfte dominant, aber im zweiten Durchgang haben wir einfach schlecht gespielt“, meinte er. Was ihn noch mehr erzürnte, war die überflüssige Gelb-Rote Karte für Routinier Joran Sobiech (wiederholtes Foulspiel/65.).