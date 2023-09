Fußball-Mittelrheinliga Alle Teams aus der Region spielen auswärts

Richtungweisend ist auch die Begegnung des Liga-Konkurrenten FC Hennef 05, der sich am Sonntag (15.15 Uhr) beim Tabellenletzten FC Hürth beweisen muss. „Ärgerlich und vermeidbar“ lauteten die Adjektive, die FCH-Trainer Fatih Özyurt nach der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen Germania Teveren wählte. „Aber besser, wir verlieren ein Spiel, in dem wir fünf glasklare Möglichkeiten haben, als eins, in dem wir keine Chance hatten“, sieht Özyurt auch das Positive. Allerdings sind solche Niederlagen auch besonders schmerzvoll. „Meine Mannschaft wächst, aber wir brauchen Punkte. Da steht das Fußballerische erst einmal hintenan“, erklärt Özyurt und warnt vor dem kommenden Gegner. „Der Knoten bei Hürth ist noch nicht geplatzt, und nach dem schlechten Saisonstart ist dort schon ganz schön Druck auf dem Kessel. Es wird ein enges Spiel, in dem wir aber selbstbewusst auftreten wollen.“