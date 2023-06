FVM-Liga: Niederlagen zum Abschluss Pleiten für Siegburg und den BSC

Siegburger SV 04 - VfL Vichttal 1:3 (1:1): SSV-Interimstrainer Mehmet Dogan gab im letzten Spiel der zweiten Garnitur noch einmal die Chance, sich zu zeigen. Nur drei Spieler blieben gegenüber der Vorwoche in der Startelf. In einer munteren Partie agierten die Hausherren zunächst überlegen; in Führung gingen jedoch die Gäste, die kurz zuvor Aluminium getroffen hatten (33.), durch Dogukan Türkmen (35.). Drei Minuten darauf glich Sven Brand per Strafstoß aus. Die Vichttaler, die über die beste Offensive der FVM-Liga verfügen, entschieden nach der Pause die Partie verdientermaßen für sich. Tugay Temel (47./63.) krönte sich mit seinen Treffern 21 und 22 eindrucksvoll zum Torschützenkönig.