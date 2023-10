Fußball-Mittelrheinliga FV Endenich will die Erfolgsserie fortsetzen

SpVg Frechen 20 - Siegburger SV 04 6:1 (2:1): Zwar waren die Gäste in der ersten halben Stunde spielbestimmend, doch im zweiten Durchgang brachen sie ein. Durch einen Strafstoß, den Kaito Asano verwandelte, ging der SSV in der 29. Minute in Führung. Diese hatte allerdings nur kurz Bestand, denn neun Minuten später glich Frechen durch Ikuto Tokumoto aus. Ein Knackpunkt der Partie war sicherlich die Frechener Führung mit dem Pausenpfiff durch einen Freistoß von Tobias Stecker (45. + 2.). Nach dem Wechsel führte ein Elfmeter von Kelana Mahessa zum 3:1 (57.); Siegburgs Burak Koyuncu wurde wegen wiederholten Foulspiels des Platzes verwiesen. „Das hat uns das Genick gebrochen, denn in der Folge konnte Frechen in Überzahl seine Qualitäten ausspielen“, sagte SSV-Coach Alexander Otto. Erneut Tokumoto (62.) sowie Tim Dilley (72.) schraubten das Ergebnis auf 5:1, ehe auch Siegburgs Yannick Zierden mit „Gelb-Rot“ vom Platz flog. Den fälligen Strafstoß nutzte Patrick Friesdorf zum 6:1-Endstand (85.).