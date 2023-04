FVM-Liga: Zwei Tore von Ibishi bringen Friesdorf wichtige Punkte Klapperich schießt den FC Hennef zum Sieg

Viktoria Arnoldsweiler - FC Hennef 05 1:2 (0:2): Die Gäste drückten in der Anfangsphase mächtig aufs Tempo und legten durch den Doppeltorschützen Louis Klapperich früh den Grundstein zum Pflichtsieg (5./24.). Anschließend versäumte es die Elf von Trainer Sascha Glatzel allerdings nachzulegen. Möglichkeiten zum dritten Treffer waren sowohl in Hälfte eins als auch nach dem Seitenwechsel vorhanden. Doch nach dem Kabinengang schlich sich auch eine gewisse Nachlässigkeit ein. „Wir waren nach der Pause nicht mehr griffig genug“, räumte Hager ein. Als Johannes Maria Siregar im eigenen Strafraum das Bein stehen ließ, brachte Thomas Pastorel mit dem fälligen Elfmeter das Tabellenschlusslicht zurück ins Spiel. In der Folge musste sich die Hennefer Defensive gegen hohe und lange Bälle Richtung Strafraum auseinandersetzen, ohne jedoch ernsthaft in Bedrängnis zu geraten. Nach vorn indes blieb vieles Stückwerk, sodass der Tabellenzweite am Ende „nur“ einen verdienten Arbeitserfolg verbuchte.