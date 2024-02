FVM-Liga: Endenich düpiert den Favoriten Hohkeppel Ertugrul Ünal sorgt für die große Überraschung

FV Endenich - Eintracht Hohkeppel 1:0 (1:0): „Es ein schönes Gefühl, gegen einen Gegner wie Hohkeppel zu spielen. Ein noch schöneres ist es, gegen ihn zu gewinnen“, hatte FVE-Trainer Marek Dabrowski seiner Mannschaft vor dem Spiel gegen den Aufstiegskandidaten eingetrichtert. Seine Elf nahm ihn beim Wort und bezwang den hohen Favoriten dank eines Treffers von Ertugrul Ünal, der eine Flanke von Fabio Ferreira-Böcker in der 82. Minute verwertete, nicht unverdient. „Wir haben eine hervorragende Zweikampfführung mit viel Leidenschaft an den Tag gelegt“, meinte Dabrowski. Die erste Möglichkeit hatte Kaito Nakamura, als er nach Vorarbeit von Jakub Merlan-Jarecki vergab (7.). In der Folge übernahmen die Gäste das Zepter, doch sie bissen sich an der vielbeinigen Bonner Defensive die Zähne aus. Dazu erwies sich FVE-Keeper Malte Eisberg als Fels in der Brandung, schnappte sich jede Hereingabe und brachte den Favoriten zur Verzweiflung.