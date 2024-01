Rahmenterminplan Neue Saison des Fußball-Verband Mittelrhein beginnt Ende August

Die Frauenmannschaften beginnen die Saison am 8. September dieses Jahres. Zwei Tage zuvor soll das offizielle Eröffnungsspiel stattfinden. Nach dem Spieltag am 8. Dezember folgt – wie bei den Männern – der Startschuss in die Rückrunde am 9. März 2025. Der letzte Meisterschaftsspieltag ist bei den Frauen ebenfalls am 15. Juni 2025 angesetzt.