Virtuelles Zielfoto : GA-Fotoaktion mit den schönsten selbstgebastelten Bildern vom Marathon

Bonn Eigentlich hätte an diesem Sonntag der Bonn Marathon stattgefunden. Der GA sucht die schönsten selbstgebastelten Zielfotos.

Den 18. April 2021 werden sich einige im Kalender zunächst dick an-, mittlerweile aber wieder durchgestrichen haben. An diesem Sonntag hätte eigentlich der Deutsche Post Marathon in Bonn stattfinden sollen. Mehr als 14.000 Läufer, Inlineskater, Handbiker und Nordic Walker wären auf dem Rundkurs quer durch die Innenstadt unterwegs, rund 200.000 Zuschauer würden ihnen am Streckenrand frenetisch zujubeln. Eigentlich. Denn durch die Corona-Pandemie kann die größte Sportveranstaltung in der Bundesstadt bereits zum zweiten Mal in Folge nicht traditionell im April angeboten werden.