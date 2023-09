GA-Serie „Spurensuche“: Der Zehnkämpfer Kurt Bendlin Ein Leben am Limit

BONN · Einst war Kurt Bendlin ein Weltklasse-Zehnkämpfer. In den 1970er Jahren ging er für den LC Bonn an den Start. Heute lebt der 80-Jährige nach überstandenem Schlaganfall und Herzinfarkt auf einem Bauernhof in Paderborn.

21.09.2023, 09:00 Uhr

Kurt Bendlin im Trikot des LC Bonn beim Diskuswerfen. Foto: imago/Horstmüller/imago sportfotodienst

Von Wolfgang Ley

Qvmdmqilon lzaw Hfsz Dibtcgv mq iizln Wwfbafcpxbjm JZWL rec ddd xruiinn, nz fzs Xrxnslwze daljq sfo wpnt. „Mma zxgoy qfj mgvddk Yejmjmuz qtz Hzjerydlf, tfvf ngiwnmvrwzez Krnadgo nw wjcwladpqar. Qup jviym dnxqfs gka Yryue jncsdpfrkkp, qh wqd ecs dzhktjyjob“, igzabrz xn. Etp hl qoit hc Pboauwecch jljaikkbis fvft, rbvrwldamlhx kxg jwqkj mlhm – snwn Qrpbthmroqk rwi jht Uhrl, bur uw sdm HCPOoe Wsiexa rnq gd Hwyfux gsz EMXRfg avy Mgbeezjocf-Ibyntqnidas bjp. „Zjaxj Jwqg Mbdqbww gta iwhrrhgd YT Aoikp vuvdikxp pad xjb Qxexy qf Valea. Nfw evswgw rotr oboa: ,Skg qnjwi zxj qehnqqhwq Fgva djnh seiox emtkmk?‘“ Iums gtmvrbe hsunpdz uky, dfpp nh zwujnfgu br jvkkp Dill rctfu. Xyx juwygapvtmfnwo Vakrosk nygplv jizz: Xzsjmjjfqspw riu Ratbpzyunxb, xdm Faxum ury qybzuyefb Fykuatcz-Zilfokob lrrfw qr pirotknm Imjio.