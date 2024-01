GA-Serie „Spurensuche“ Leichtathletin Elvira Borchers war der „schnellste Embryo Europas“

An den 31. Juli 1976 erinnert sich Elvira Borchers noch genau. Es ist ein Samstag, bei den Olympischen Spielen im kanadischen Montreal steht bei den Leichtathletik-Wettbewerben das mit Spannung erwartete Staffelfinale über 4x100 Meter der Frauen auf dem Plan – und damit auch das brisante Duell des bundesdeutschen Quartetts mit der DDR-Auswahl. In der Nacht zuvor und am Morgen hat es geregnet, die Bahn ist feucht. Oder besser gesagt: Manche Bahnen sind feucht. Am schlimmsten betroffen: die Innenbahn.